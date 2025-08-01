Прогноз погоды по Казахстану на 2-4 августа представили синоптики Казгидромета.
Ближайшие дни погоду РК будет определят северный антициклон, на большей части страны прогнозируются дожди, грозы, град, шквал, на севере, на востоке, в центре, и в горных районах юго-востока – сильные дожди.
Лишь на западе страны ожидается жаркая погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юго-западе, юге с пыльной бурей.
В ночные и утренние часы на севере, востоке страны ожидаются туманы.
Температура воздуха на западе страны днем ожидается повышение от +30+37°С до очень сильной жары +36+41°С, 4 августа на юге страны +40°С. На севере, востоке, в центре страны ожидается понижение ночью до +5+13°С днем до +15+20°С.
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