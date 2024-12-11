Летние каникулы начались с больницы: врачи предупреждают об опасной инфекции





С начала июня в Костанайскую областную детскую больницу с симптомами кишечных инфекций поступили более 50 детей. По словам врачей, летом риск подобных заболеваний традиционно возрастает из-за жары, нарушения правил гигиены и купального сезона.

Одной из пациенток стала 10-летняя Дарина. По словам ее мамы Юлии Охременко, после посещения бассейна и употребления фастфуда у девочки появились тошнота, головная боль и ухудшилось самочувствие. В результате ребенка госпитализировали.

«Почти сутки лежали дома, думали, что пройдет. Потом вызвали скорую помощь. Нас сразу забрали в больницу, взяли анализы и начали лечение. После капельниц ребенку стало лучше», — рассказала мама девочки.

Как отмечает врач-инфекционист Костанайской областной детской больницы Кульжан Нурмагамбетова, летом дети чаще сталкиваются с бактериальными кишечными инфекциями, такими как сальмонеллез, дизентерия и эшерихиоз.

Причинами заражения могут стать некачественные молочные продукты, плохо вымытые овощи и фрукты, загрязненная вода, а также купание в бассейнах и водоемах, когда дети случайно заглатывают воду.

Среди основных симптомов специалисты называют головную боль, потерю аппетита, боли в животе, рвоту и повышение температуры.

Особенно опасны кишечные инфекции для детей младшего возраста. По словам врача, заболевание может развиваться стремительно и привести к тяжелому обезвоживанию организма.

«Иногда утром у ребенка бывает всего несколько эпизодов рвоты или жидкого стула, а уже к вечеру он поступает в реанимацию в тяжелом состоянии», — отметила Кульжан Нурмагамбетова.

Медики рекомендуют при первых признаках заболевания не заниматься самолечением и своевременно обращаться за медицинской помощью.

Также врачи советуют иметь в дорожной аптечке регидрон, сорбенты и пробиотики, тщательно мыть овощи, фрукты и ягоды, а продукты питания приобретать только в проверенных торговых точках.

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