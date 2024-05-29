Летние школы заработали в Костанае

Практика проведения летних школ появилась в Казахстане несколько лет назад во время пандемии коронавируса, когда дети много времени учились дистанционно. В этом году причина другая.

Во-первых, на дистанционку дети переходили довольно часто из-за морозов, во-вторых, наш регион вошел в число пострадавших от паводка. Поэтому, для восполнения пробелов в знаниях, ученикам предложили поучиться дополнительную неделю.

«Летняя школа будет действовать сейчас, в период с 27 по 31 мая, эту неделю. И последнюю неделю августа, с 26 по 30 августа. Посещение занятий в летней школе организуется для учащихся с 1 по 8 и 10 классов, по основным предметам по согласованию с родителями или с законными представителями», — говорит пресс-секретарь управления образования Костанайской области Анна Лазарева.

В 19 школе Костаная летнюю школу согласились посещать 142 ребёнка. Причины у всех разные, кто-то в течение учебного года часто болел, а кто-то просто хочет узнать больше.

«В летнюю школу я хожу, я просто не понял некоторые темы. И я хотел восполнить пробелы по истории Казахстана. Мне понравилась история Казахстана и я пришел», — поделился ученик школы №129 Костаная Андрей Гудинов.

«Бывает же так, что дети пропускали по болезни или посещали спортивные соревнования. То есть, родители уже взвешивают, то, что упущено ребенком, и на основании их заявления мы организовали летнюю школу. В основном, по основным предметам. Уроки больше несут творческий характер, там больше игровая возможность у детей. И, естественно, нет оценивания», — объяснила директор общеобразовательной школы №19 Костаная Анар Кабдулинова.

Темы для занятий учителя стараются подбирать индивидуально. Уроки для школьников младших классов длятся 30 минут, для детей постарше — 40.

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