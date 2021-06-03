Летние школы заработали в Костанае

Последний звонок для учащихся прозвенел еще 25 мая, но школы продолжают работать, а ученики посещать занятия. Летние школы работают по всей стране, детям дали возможность повторить учебный материал и восполнить пробелы в знаниях из-за дистанционки. Предусмотрена и развлекательно-познавательная программа.

В костанайской школе-лицее №1 с 26 мая начала работать летняя школа. Посещать её или нет — дело добровольное. В этом учебном заведении пробелы в знаниях решили восполнить 138 учеников. Все занятия проходят в первой половине дня.

«Кроме того, что дети посещают учебные занятия также у них в обязательном порядке проходит 30 — минутное чтение художественной литературы. Мы поддерживаем проект читающая школа. И по возможности дети выходят на различные мероприятия , то есть наши дети, которые посещают летнюю школу выходят в театры, было мероприятие посвященное 1 июня , мы стараемся детей поддержать эмоционально, так чтобы у них было настроение на посещение данной школы», — рассказывает заместитель директора школы-лицея № 1 города Костанай Татьяна Федулова.

Как рассказала Татьяна Федулова, большая часть учащихся в летней школе приходится на параллель 5 и 10 классов. Связывают это с тем, что пятиклассникам пришлось нелегко осваивать программу дистанционно после обучения в начальных классах, а вот для будущих выпускников это шанс повторить пройденный материал и подготовиться к предстоящему главному экзамену — ЕНТ.

«Я начал посещать летнюю школу с целью восполнить свои знания в период дистанционного обучения и получении новых знаний.Немножко знаний конечно потерялось, так как не всегда получалось также запоминать материал , также хорошо усваивать, потому что здесь объясняли учителя, а там нужно самим, это тяжелее «, — говорит один из учеников летней школы Дияр Агадамов.

Продлится летняя школа до 19 июня, после все педагоги смогут уйти в отпуск. А вот пришкольные лагеря пока работают в дистанционном формате, но, возможно, это изменится в ближайшее время.

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