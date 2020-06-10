Летний отдых и занятость. В школы и детские сады вернулись костанайские дети

Чем можно летом заняться в школе? Изучением языков, пением, рисованием и спортом. Большая часть учеников области сейчас занята в пришкольных кружках и секциях. Пока одни дети вернулись в школы, другие снова посещают детские сады — примерно 43 процента от обычного числа малышей, передает alau.kz

Детский отдых в лагере в лесу, или посещение пришкольного лагеря все еще под запретом. Что же делать детям все лето? Ответ прост — ходить в школу. Но не на уроки, а на кружки и секции. Во всех школах области абсолютно разные программы для детей. К примеру, в гимназии имени Горького с родителями обсудили, куда бы они хотели водить детей. И составили целое расписание для всех классов. Это кружок музыки. Здесь малыши разучивают в игровой форме песни. Работают они не только голосом.

«Обязательно распеваемся, артикуляция, дыхание. Вот и потом разучиваем песни, так как это все-таки летний кружок, поэтому я здесь использую еще вот и музыкальные мультфильмы. То есть вот мы выучили песенку «паучок» с движениями, активно, потому что хочется какой-то активности», — поделилась учитель музыки гимназии им.М.Горького Ирина Снигирева.

Для старших классов на музыке меньше игр и больше интересной теории. А уже в следующем кабинете с детьми занимаются 3 д моделированием, робототехникой. Каждая группа ходит на кружки в свое время. Родители могут сами выбрать, на какие именно секции отвести ребенка. Но в гимназии имени Горького рассказали, что дети так соскучились друг по другу, что хотят ходить буквально на все. Возможностью встретиться с друзьями и весело провести время в школе воспользовалось очень много учеников.

«Хочется отметить, что дети после дистанционного обучения им прям очень интересно. Они с большим интересом это все впитывают, прям на позитиве все. У большинства детей есть опыт небольшой. Есть наборы лего это очень похоже на то, что они делают. По сути, они играют и в тоже время развиваются», — рассказал учитель информатики и робототехники гимназии им.М.Горького Андрей Лисовский.

Всего для детей здесь подготовили 9 площадок. Это языки — английский и казахский, театр, изобразительное искусство, физическая культура, психологическая площадка, музыка, моделирование и робототехника. Занимаются во всех секциях строго до обеда. Поскольку сейчас не предусмотрено питание для детей в школах. А вот малыши, уже неделю как вернулись в детские сады. работают они уже без ограничений по количеству детей. Все практически как было раньше. Правда, некоторые процедуры проводятся в усиленном режиме.

«В обязательном порядке дополнительное проветривание проводится, в обязательном порядке проводится кварцевание групповых ячеек и спален. Конечно самое главное здесь это утренний фильтр. Внимательнейший утренний фильтр, если у ребенка малейшие подозрения на какие-то заболевания выявлены утром воспитателем или медицинским работником, ребенок не принимается в детский сад», — пояснил руководитель управления образования акимата Костанайской области Василий Цымбалюк.

Василий Цымбалюк отметил, что в детские сады области вернулось 43% детей. Но для лета это обычные явление. В это время поток детей всегда уменьшается. Помимо школ и садиков детей летом можно занять в дворовых клубах. Их у нас в области 38. В регионе 12 загородных лагерей, работают пока только 3 из них. Это база отдыха им. генерала Бакирова, летние оздоровительные лагеря «Лесная сказка» и «Алтынгүл». Там смогут отдохнуть 400 детей из числа сирот и воспитанников интернатов. А вот судьба остальных лагерей пока неизвестна. Возможно, часть из них сможет работать. Это станет ясно не раньше 15 июня.

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