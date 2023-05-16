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Летний отдых на природе могут ограничить казахстанцам

Фото из открытых источников

Премьер-министр Алихан Смаилов дал ряд конкретных поручений, Tengrinews.kz.

Сегодня на заседании правительства рассмотрели вопрос готовности к пожароопасному периоду.

В этом году Казгидромет прогнозирует жаркое и засушливое лето, особенно на западе, востоке и юге страны, что создает высокий риск пожаров. При этом готовность к реагированию на природные пожары не соответствует требуемому уровню, констатировал премьер.

«С начала пожароопасного периода уже произошло свыше 120 значимых природных пожаров. Причем возникли они в большинстве случаев по вине людей. Зарегистрировано 14 случаев перехода огня с горящей травы и насаждений на жилые дома. Это результат недостаточной работы уполномоченных органов по распашке защитных полос, очистке прилегающих территорий от сухостоя, слабая оперативность реагирования чрезвычайных служб и акиматов. Данную работу нужно проводить в максимально сжатые сроки», — отметил Смаилов.

В числе прочего глава кабмина поручил активнее внедрять системы раннего обнаружения природных пожаров и подготовить источники воды и пожарные пруды вблизи лесных насаждений для возможности водозабора не только для пожарных автомобилей, но и вертолетов.

«В летний период надо активнее использовать законодательную возможность по штрафованию за нарушение правил пожарной безопасности на природе, а также, в случае необходимости, даже по ограничению количества граждан, отдыхающих в лесонасаждениях«, — добавил премьер.

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