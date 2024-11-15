Летний поток машин вырос: казахстанских водителей предупредили об опасности





За первое полугодие 2026 года на автомобильных дорогах республиканского значения зарегистрировали 1371 ДТП. Это на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда произошло 1507 аварий. Об этом сообщает минтранспорта РК.

Снижение аварийности зафиксировано на фоне значительного увеличения транспортного потока. За полгода интенсивность движения выросла на 37% и достигла 22,3 млн транспортных средств.

Контроль средней скорости помог снизить число ДТП

Одной из наиболее эффективных мер стал контроль средней скорости, внедрённый на загруженных платных участках общей протяжённостью 2,3 тысячи километров. Благодаря этому количество ДТП на данных отрезках дорог сократилось на 17%.

При этом основной причиной аварий по-прежнему остаётся низкая транспортная дисциплина. По данным анализа, 91% всех ДТП связаны с грубыми нарушениями Правил дорожного движения.

В 33% случаев причиной становится превышение скорости, в 14% — потеря управления автомобилем, в 13% — несоблюдение дистанции, ещё в 10% — игнорирование требований дорожных знаков.

Республиканские трассы становятся безопаснее

В Комитете автомобильных дорог Министерства транспорта РК отмечают, что дорожная инфраструктура также постепенно становится безопаснее. За последние пять лет 45% из 11 тысяч километров республиканских дорог перевели в I и II технические категории. Это позволило разделить встречные транспортные потоки и расширить проезжую часть.

Для вывода транзитного транспорта за пределы населённых пунктов построили 65 обходных дорог и 38 надземных пешеходных переходов.

На 22 платных участках установили 56 единиц лазерного оборудования для контроля скорости. Ежегодно на трассах заменяют более восьми тысяч дорожных знаков, обновляют разметку, устанавливают светофоры и оборудуют пешеходные переходы.

Водителей призвали быть внимательнее летом

В связи с продолжающимся летним сезоном и интенсивным движением, особенно по направлениям к зонам отдыха и между регионами, водителей призывают быть предельно внимательными.

Необходимо соблюдать скоростной режим и правила обгона, не садиться за руль в состоянии усталости, а также проявлять особую осторожность ночью и на загруженных участках дорог.

При перевозке детей обязательно нужно использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства. В ведомстве напомнили, что безопасность на дороге зависит от дисциплины и ответственности каждого участника движения.

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