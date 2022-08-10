Летний призыв? Требование явиться в военкомат объяснили в Минобороны

В Казахстане проводится заблаговременная работа по изучению и отбору молодых граждан, подлежащих призыву на срочную воинскую службу.

Так в оборонном ведомстве объяснили причину отправляемых в летнее время повесток с требованием явиться в военкомат, передает Tengrinews.kz.

Вопросом о возможном летнем призыве задался один из Telegram-каналов, опубликовавший СМС-сообщение, в котором указано о необходимости явиться в один из военкоматов Нур-Султана 9 августа.

«Если до этого военкоматы забирали студентов сразу же после защиты (чуть ли не из кабинетов), то теперь отправляют повестки летом. Хотя вроде есть только весенний призыв и осенний. В эсэмэске еще и угрожают статьей за неявку», — отметили авторы.

В Минобороны же дали следующее разъяснение: «Повестки о необходимости прибыть в местный орган военного управления по месту регистрации направляются в целях предварительного изучения и отбора юношей, подлежащих призыву, а также корректировки анкетных данных. Непосредственно сам призыв на срочную воинскую службу начнется с 1 сентября и продлится до конца декабря. Граждане, подлежащие призыву на воинскую службу, обязаны явиться по повестке местного органа военного управления в установленное в ней время».

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