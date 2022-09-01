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Летний сентябрь. О погоде в Костанае и области

Фото ALAU.KZ

Днем 2 сентября на западе, севере Костанайской области кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14, днем на западе, севере области 15-20, порывы 23 м/с.

Температура воздуха ночью 18-23, на северо-востоке области 15, днем 33-38 тепла.

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В Костанае ожидает переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14, днем 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 19-21, днем 35-37 тепла.

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COVID-2019 в Казахстане

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1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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