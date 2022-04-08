Летняя школа. Могут ли родители отказаться от посещения, рассказали в костанайском управлении образования

С 26 мая, сразу после окончания учебного года, в Казахстане начнут работу летние школы. Их главная задача — восполнить пробелы в знаниях учащихся.

В этом году, также как и в прошлом, по всему Казахстану будут работать летние школы. Такое решение было принято министерством образования и науки республики. Возможность устранить пробелы в знаниях получат учащиеся с первого по восьмой класс, а также ученики десятых классов.

«С учетом того, что в этом году у нас некоторые предметы в дистанционном формате велись, нередко были случаи, когда классы переводились на карантин, на дистанционный формат обучения, некая комбинированность, смешанный формат в этом году в любом случае присутствовал. Конечно, было меньше, чем в прошлом году, но такие моменты были», — сообщила руководитель управления образования Костанайской области Зауре Байменова.

Работа летних школ никак не отразится на заработной плате педагогов. То есть никаких доплат не предусмотрено.

«Задают вопросы по оплате. Нет это не повлечет увеличение зарплатного фонда оплаты труда. Потому что у педагогов у нас 56 календарных дней отпуск, но 3 месяца каникулы. Это больше чем 56 дней, поэтому кто-то позже пойдет в отпуск», — объяснила руководитель управления.

Посещение летней школы — дело добровольное. Право выбора остается за родителями. Это будет не совсем традиционный формат обучения — уроки будут короче, детям разрешат ходить в свободной форме. Темы, по котором будут заниматься школьники, будет определять учитель, в зависимости от существующих пробелов в знаниях.

«Я думаю, что родителям не стоит отказываться. Потому что и по опыту прошлого года, конечно, безусловно, польза от летних школ есть. Вот мы говорим сейчас первые и восьмые классы. Следующий год у них девятый класс, потом если кто-то пожелает учиться дальше, завершить одиннадцать классов, то эти предметы, эти темы они встретятся при участии в ЕНТ. Поэтому я думаю, что это наоборот большая польза и поддержка детям», — отметила Зауре Байменова.

В этом году работа летних школ начнется 26-го мая и закончится 17-го июля.

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