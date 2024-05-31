Лето берет свое. 35-градусную жару прогнозируют синоптики

Фото ALAU.KZ/Н.Луговской
В ближайшие дни погода на большей части Казахстана будет неустойчивой.
Во многих регионах пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, усилится ветер.
Лишь на юго-западе страны погода будет без осадков.
Что касается температурного фона, то похоже лето все-таки берет свое — ожидается постепенное повышение температуры воздуха на севере и в центре республики до 17-27 тепла, а на юге страны до 27-35 тепла.
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