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Лето берет свое. 35-градусную жару прогнозируют синоптики

Фотография для новости Лето берет свое. 35-градусную жару прогнозируют синоптики

Фото ALAU.KZ/Н.Луговской

В ближайшие дни погода на большей части Казахстана будет неустойчивой.

Во многих регионах пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, усилится ветер.

Лишь на юго-западе страны погода будет без осадков.

Что касается температурного фона, то похоже лето все-таки берет свое —  ожидается постепенное повышение температуры воздуха на севере и в центре республики до 17-27 тепла, а на юге страны до 27-35 тепла.

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