Согласно консультативному прогнозу, лето ожидается умеренно жарким, но не исключены дни с очень высоким температурным фоном на большей части страны +30+38°С, на юге и юго-западе до +37+45°С жары.

В целом по Казахстану дожди ливневого характера прогнозируются в течение лета, однако в юго-западной и южной половине возможны длительные периоды с ясной погодой без осадков.

В первых два месяца лета средняя за месяц температура воздуха ожидается близкой к норме на большей части территории страны, выше нормы на 1° — в июне в юго-западной половине страны — в Атырауской, Мангистауской областях, на большей части Западно-Казахстанской, на юго-западе Актюбинской, Кызылординской, Туркестанской областей);

в июле — на крайнем западе, юго-западе, юге, юго-востоке Казахстана — на большей части Мангистауской области, в западной половине Западно-Казахстанской, Атырауской областей, в южной половине Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей, на юго-востоке Кызылординской, области Жетісу.

Август прогнозируется теплее чем обычно, средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1° на большей части республики, около нормы – в юго-восточной половине республики (в Восточно-Казахстанской, Алматинской областях, в области Жетісу, на большей части области Абай, на юго-востоке Карагандинской области, в юго-восточной половине Жамбылской области).

Количество осадков в летний период ожидается на большей части страны меньше нормы, около нормы – преимущественно в северных регионах республики, на крайнем западе, в горных и предгорных районах, лишь в июле осадков предполагается больше нормы в северо-восточной части страны.

Согласно консультативного прогноза погоды на лето в большинстве регионах страны есть вероятность возникновения высокой и чрезвычайной пожарной опасности.

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