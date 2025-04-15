МЧС совместно с министерством экологии утвержден межведомственный план, откорректированы алгоритмы реагирования на природные пожары, в том числе с приграничными государствами. Об этом на заседании Правительства доложил вице-министр по чрезвычайным ситуациям Кеген Турсынбаев.
В регионах проводится очистка и опашка территории, а также начата профилактика в лесостепных массивах. Акиматам выданы свыше семисот предупреждений о недостаточной готовности к пожароопасному периоду.
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В то же время, согласно прогнозу Казгидромета, лето ожидается засушливым, с высоким травостоем, тем самым сохраняются повышенные риски пожарной опасности. В настоящее время круглосуточно работает оперативная группа в Командном центре МЧС РК.
Как и в прошлом году, основной упор сделан на предупреждение и раннее обнаружение очагов возгорания. Ведется мониторинг пожарной обстановки посредством информационных систем «Орман» и «Табиғат», данных видеонаблюдения лесных хозяйств, космомониторинга и ГИС ЧС.
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