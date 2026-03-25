Лето в марте: температура поднимется до +30

На большей части Казахстана сохранится погода без осадков под влиянием обширного антициклона. Однако в отдельных регионах синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий.
Так, на западе страны ожидаются дожди и грозы, а 28 марта в Мангистауской области возможны сильные осадки. На севере и востоке также пройдут осадки: 26 марта — в Северо-Казахстанской области, 27–28 марта — в Восточно-Казахстанской области. Здесь возможны как дожди, так и снег.
По республике местами ожидается туман, а в северных и восточных регионах сохраняется гололёд.
Несмотря на это, температура воздуха продолжит повышаться. Днём на западе и северо-западе прогнозируется до +15…+25 градусов, на севере и востоке — до +10…+17, в центральных регионах — до +13…+24.
На юге страны воздух прогреется до +21…+30 градусов, на юго-востоке — до +18…+27, в горных районах — до +10…+15 градусов.
Синоптики рекомендуют учитывать погодные условия, особенно в регионах с осадками и гололёдом.
Бизнесу придётся сокращать персонал из-за новых налогов — прогноз
Аренда просела: в каких городах заметно снижение
