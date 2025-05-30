Где предпочитают отдыхать казахстанцы? Внутренний туризм становится популярнее, но всё же многие путешествующие жители страны часто выбирают местом отдыха курорты за границей. В этом году выбор большинства людей пал на Вьетнам, а второе по популярности место — Таиланд.

Одной из тех, кто предпочитает проводить отпуск за границей, является Ляззат Хамзина. Любовь к путешествиям у нее началась 12 лет назад, и первой страной, которую она посетила, стала Турция. После этого девушка была в круизе по Персидскому заливу. Ляззат делится, что путешествовать она предпочитает по программе «все включено», потому что, в первую очередь, ценит комфорт и удобство, ведь они важны для её ребенка.

«И из-за этого, конечно, когда я с ребенком мне нужно, чтобы было все включено, чтобы много было детских всяких программ, аниматоры. Когда я была в Турции там была очень хороший аниматор, которая по 2-3 часа занималась с детьми. И пекли они, и с шарами играли. Т.е. вот это мне очень важно, чтобы ребенок не просто там целый день в бассейне загорал, и какие-то игры были. И там была коммуникация», — делится Ляззат Хамзина.

Гульмира Капенова — руководитель турагентства делится, что сейчас люди часто шутят про повышенные цены на туры в Турцию, но, тем не менее, все равно большинство отдыхающих предпочитают именно эту страну.

«Несмотря на это Турция, конечно, остается самым массовым направлением для летнего отдыха, особенно для семейного отдыха, потому что уникальный продукт, который предоставляют турецкие отельеры по системе все включено и с очень большим комплектом услуг для детей он на сегодняшний день практически вне конкуренции», — говорит руководитель туристического агентства Гульмира Капенова.

Второе место в качестве страны для туризма костанайцы отдали Египту. Гульмира Капенова говорит, что там горожане любят отдыхать на Красном море, и в целом жителям нравится египетская экзотика. А вот среди молодежи популярны Вьетнам и Таиланд, всё дело в изобилии развлечений в этих странах. Где еще любят проводить отпуск жители, рассказала руководитель туристического агентства. Сейчас хорошим спросом пользуется Черногория.

И все же, главным критерием при выборе путешествия, говорит Гульмира, является цена. А далее они уже помогают клиенту выбрать страну, подходящую под его темперамент, интересы и предпочтения.

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