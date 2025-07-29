Всю нынешнюю неделю будет сохраняться неустойчивая погода. Это связано с влиянием обширного циклона, который занимает почти всю территорию Казахстана, формируя погоду по всей стране.

Погода сохранится неустойчивая, прохладная, с частыми дождями. По области на большей части территории области, местами будет погода с грозой. Днем возможен град и шквал даже с усилением ветра.

К выходным погода успокоится. Будет усиливаться северо-западный антициклон, который начнёт оттеснять осадки и холод. А вот предстоящий август погодной стабильности тоже не принесёт. Последний месяц лета будет таким же непостоянным, как июнь и июль.

В августе будут наблюдаться смены барических образований, это значит, что жаркие, сухие дни будут сменяться дождливыми, прохладными, кратковременными дождями и грозами. Основной фон температуры воздуха на август ожидается ночью 10-15, днем 20-25. В отдельные дни повышение температуры, ночью до 15-20, днем до 27-32″, — сообщила начальник отдела метеопрогнозов КФ «Казгидромет» Антонина Шибаршина.

Уже к концу августа, в третьей декаде месяца, начнёт постепенно холодать. По ночам температуры будет совсем не комфортной, всего 8-13 градусов. А днём максимум 23. Осадков в течение месяца синоптики прогнозируют в избытке в северной части области, дожди будут частыми в начале и в конце августа.

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