Летом казахстанцев ждет только один дополнительный выходной





В 2026 году у казахстанцев останется только один государственный праздник в летний период. Дополнительный выходной жители страны получат в июле на День столицы, передает informburo.kz

Праздник отмечается 6 июля. В этом году дата выпадает на понедельник, поэтому для работающих по пятидневной рабочей неделе предусмотрены три выходных дня подряд.

При этом в августе государственных праздников больше не будет. Это связано с изменениями в календаре праздничных дат и переносом Дня Конституции.

Таким образом, после Дня столицы следующий государственный праздник казахстанцы отметят только осенью. Речь идет о Дне Республики, который празднуется в октябре.

В результате между июлем и октябрем в календаре не предусмотрено дополнительных праздничных выходных дней.

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