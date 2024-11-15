Летом казахстанцев ждет только один дополнительный выходной

В 2026 году у казахстанцев останется только один государственный праздник в летний период. Дополнительный выходной жители страны получат в июле на День столицы, передает informburo.kz
Праздник отмечается 6 июля. В этом году дата выпадает на понедельник, поэтому для работающих по пятидневной рабочей неделе предусмотрены три выходных дня подряд.
При этом в августе государственных праздников больше не будет. Это связано с изменениями в календаре праздничных дат и переносом Дня Конституции.
Таким образом, после Дня столицы следующий государственный праздник казахстанцы отметят только осенью. Речь идет о Дне Республики, который празднуется в октябре.
В результате между июлем и октябрем в календаре не предусмотрено дополнительных праздничных выходных дней.
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