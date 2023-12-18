USD 457.44
EUR 501.26
RUB 5.11
  1. Home
  2. Новости из регионов
  3. «Летом солнце будет вставать в два ночи». Кто выступает против…

«Летом солнце будет вставать в два ночи». Кто выступает против смены часового пояса?

Фотография для новости "Летом солнце будет вставать в два ночи". Кто выступает против смены часового пояса?

pixabay.com

В Усть-Каменогорске инициативная группа выступила против перевода времени. Свои аргументы жители села Меновного привели в обращении на имя акима области, депутатов мажилиса и сената, сообщает yk-news.kz

«Если перевести стрелки часов на час назад, получится, что летом солнце будет вставать в два часа ночи, а в 20:00 уже будет темно. Этим вы совсем собьете циркадные ритмы (биологические часы человека — ред.). Причина большинства заболеваний — это нарушение биоритмов. Ухудшается самочувствие, снижается работоспособность, обостряются хронические заболевания. В ВКО время нужно перевести на час вперед, а не назад, — говорится в обращении. — Из-за перевода времени потеряется час светлого времени суток, который ранее после работы люди использовали для личных дел».

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Казахстанские пенсионеры будут сдавать декларацию о доходах