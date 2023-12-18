«Летом солнце будет вставать в два ночи». Кто выступает против смены часового пояса?

«Если перевести стрелки часов на час назад, получится, что летом солнце будет вставать в два часа ночи, а в 20:00 уже будет темно. Этим вы совсем собьете циркадные ритмы (биологические часы человека — ред.). Причина большинства заболеваний — это нарушение биоритмов. Ухудшается самочувствие, снижается работоспособность, обостряются хронические заболевания. В ВКО время нужно перевести на час вперед, а не назад, — говорится в обращении. — Из-за перевода времени потеряется час светлого времени суток, который ранее после работы люди использовали для личных дел».