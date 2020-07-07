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Летучих мышей стало много. Костанайцев просят не бояться их

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В редакцию Алау поступают сообщения от наших читателей. Люди массово стали присылать фотографии и видео, на кадрах которых замечены летучие мыши в разных районах города. 

Большое количество летучий мышей стали замечать жители Костаная, причем в разных частях города. Однако, особой опасности для человека они не представляют, об этом сообщил научный сотрудник областного историко-краеведческого музей, биолог Андрей Андрющенко. По его словам, встреча с летучими мышами в городской черте вполне вероятна, человек представляет для них большую угрозу, чем они для человека. Местные летучие мыши — насекомоядные.

«Летучие мыши в нашей среде обитания достаточно безвредны, если их конечно не трогать. Большое количество особей вызвано вспышкой численности вида. Еще поступают вопросы, почему много ежей  — это тоже вспышка численности вида. Значит было большое здоровое потомство. То же самое можно было наблюдать с белыми бабочками и луговым мотыльком в прошлом году. Есть мнения у людей, и они связывают летучих мышей с распространителями коронавируса. Но могу сказать, тот коронавирус, который присутствует у мышей, безвреден для людей»,-  говорит Андрей Андрющенко.

Удерживать летучую мышь в домашних условиях тоже не стоит. Андрей Андрющенко считает, что это ни к чему хорошему не приведет.

«Если так случилось, что мышка залетела в дом, ни в коем случае не нужно трогать ее руками, она начнет оборонятся и укусит вас. Аккуратно возьмите ее веничком на совок, уберите в коробку, дождитесь вечера и подбросьте ее на волю в окошко, чтобы она самостоятельно полетела. С плоских поверхностей она взлетать не умеет. Держать мышей дома не советую, в итоге это ни к чему хорошему не приводит. Кормить ее круглый год, как привыкла мышь не получится. Нарушится пищевод, что в последствие приведет к гибели»,- сказал Андрей Андрющенко.

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