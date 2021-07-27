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Левит сенсационно проиграл нокаутом на Олимпиаде-2020

Фото ©REUTERS

Серебряный призер Рио-2016 казахстанский боксер Василий Левит сенсационно проиграл на старте Олимпийских игр-2020 в Токио, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

В 1/8 финала в весовой категории до 91 килограмма Левит уступил Эммануэлю Рейесу из Испании. Развязка наступила во втором раунде, когда казахстанец оказался в нокауте.

Следующим соперником Рейеса станет кубинец Хулио Сезар Ла Крус — олимпийский чемпион Рио и трехкратный чемпион мира, но в весе до 81 килограмма.

Ранее сборная Казахстана по боксу понесла первую потерю на Олимпиаде-2020. Абылайхан Жусупов, выступающий в весе до 69 килограммов, проиграл в 1/8 финала. Таким образом, Казахстан впервые с 2004 года остался без золота в этом весе.

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