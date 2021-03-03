«Lexus» пошёл на обгон. Подробности страшной аварии рассказали в ДП Костанайской области

Сообщение об автокатастрофе на автодороге «Костанай-Аулиеколь-Сурган» поступило в отдел полиции Аулиекольского района примерно в 16:20 2 марта. Сотрудники скорой медицинской помощи, первыми вызванные на место происшествия, рассказали полицейским о том, что на 70-ом километре трассы, столкнулись два автомобиля «Lexus-RX300» И Mitsubishi Pajero.

«При выезде следственно-оперативной группы было установлено, что водитель автомашины Lexus 1984-ого года рождения, двигаясь со стороны Костаная в сторону села Аулиеколь, при совершении маневра обгон, не убедился в безопасности совершаемого манёвра, и совершил столкновение с двигающейся во встречном направлении автомашиной Mitsubishi Pajero под управлением водителя 1957-ого года рождения», — сообщил замначальника УМП полицейской службы ДП Костанайской области Виталий Цой.

В результате столкновения все, кто находился в автомобилях, получили травмы не совместимые с жизнью. По данным полиции, вместе с 36-летним жителем Туркестанской области в «Lexus» ехали его земляки-коллеги. В Mitsubishi находились 63-летний житель Нур-Султана с женой, и две их родственницы из Рудного. Все семь человек погибли на месте происшествия. Зафиксировано, что столкновение произошло в светлое время суток, при неограниченной видимости, на сухой, асфальтовой дороге без дефектов.

«Согласно схеме ДТП, а также показаниям очевидцев, водитель автомашины Lexus, при совершении обгона большегрузной автомашины, не убедился в безопасности маневра, … допустил грубейшее нарушение правил дорожного движения», — говорит Виталий Цой.

Сейчас ведется досудебное расследование. Назначена авто-техническая экспертиза, которая определит скорость и траекторию движения автомобилей перед столкновением, и другие исследования.

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