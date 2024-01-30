Лезем на сугробы. Жители нескольких улиц района Костанай-2 боятся «уплыть» этой весной

Жители района Костанай-2 вновь бьют тревогу и просят местные власти обратить на них внимание.

По из словам, если сейчас срочно не начать вывозить снег со второго Костаная, проблем с затоплением жилых домов весной здесь не избежать.

«Когда этот снег растает его будут вывозить? Мы потом плавать будем. Его сейчас надо вывозить, просто брать — и вывозить. А потом будет поздно. Мы будем опять все плавать. Опять будет здесь МЧС стоять, будут выкачивать эту воду всю. Люди будут на дорогу качать. Это еще хуже будет», — говорит жительница района «Костанай-2» Елена Иляхунова.

Осенью прошлого года, рассказывают жители улицы Станционной, они столкнулись с тем, что к ним в дома пришла вода. К весеннему половодью здесь уже привыкли, а вот с осенним подтоплением впервые встретились даже старожилы. С водой боролись до зимы, и теперь на обилие снега за окном глядят с опаской. Ведь в районе, утверждают жители, нет даже нормальных ливневок.

«Обращались везде. МЧС к нам приезжала раз пять. Приедут: «Да-да, мы сделаем сток». А нам некуда качать воду. А у нас уже под линолиумом, как подошла, стоит вода. Приедут, посмотрят: «Ага, мы сделаем». И по сегодняшний день это «делают»! Мы воду качали на дорогу до 25 декабря. Вот так заливали дорогу водой. Что будет весной вообще не знаю. Сейчас мы полностью все в снегу, со всех сторон», — говорит жительница дома.

Снег чистят очень плохо, с тротуаров его вообще не убирают, что доставляет дополнительные неудобства людям.

«Асфальт не чистят полностью, саму ширину дороги. Дети, когда идут в школу, даже бабушки взрослые — лезут на эти сугробы, чтобы не сбила машина. Потому что негде пройти, две машины не разъедутся», — говорит жительница района «Костанай-2» Татьяна Штан.

«У нас, если дети идут в садик, в школу, если едет машина — мы все лезем в сугробы. Улицы не чищены толком, вы посмотрите. сколько снега. Это ужас, что в этом году творится! То же самое по Белинского, по Жуковского — тротуары не чищены»,- возмущается жительница района «Костанай-2» Надежда Мориц.

Ко всему этому дополнительное беспокойство жителей вызывает полигон для вывоза снега, который находится прямо за их районом. Люди опасаются, что он может стать для них еще одной дополнительной угрозой.

На аппаратном совещании в городском акимате наши корреспонденты задали вопрос главе города о ситуации, сложившейся с вывозом снега в районе Костанай -2.

«По Костанай-2. В этом году даже на тех улицах, где никогда не было воды — и там вода была. Скорее всего, вы изучали, грунтовые воды поднялись. Если грунтовые воды поднялись, весной, соответственно, не будет вода уходить. Тогда будет все улицы, дома заливать, поэтому вопрос правильно поднят. Во-первых, узкие дороги — вывозить снег нужно однозначно с поселка с этого», — говорит аким Костаная Марат Жундубаев.

Представитель подрядной организации, обслуживающей район, заверил, что вывоз снега со второго Костаная начнется на следующей неделе.

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