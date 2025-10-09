Национальный Банк Казахстана сообщает о внесении изменений и дополнений в постановление «Об утверждении Программы ипотечного жилищного кредитования «7-20-25».
Изменения и дополнения вводятся постановлением Правления Национального Банка №59 от 26 сентября 2025 года, которое предусматривает:
- увеличение максимальной стоимости приобретаемого жилья с 25 млн тенге до 30 млн тенге для городов Астана, Алматы и их пригородных зон, а также городов Актау, Атырау, Шымкент;
- с 20 млн тенге до 25 млн тенге для города Караганда;
- с 15 млн тенге до 20 млн тенге для других регионов;
- заемщикам предоставляется возможность привлечения не только созаемщика (-ов), но и гаранта для подтверждения платежеспособности.
В соответствии с постановлением, при рассмотрении кредитной заявки важным условием является непрерывность дохода заемщика.
Данные нормы вводятся в целях расширения доступности жилья, повышения гибкости и доступности ипотечных жилищных займов. Параметры ипотечных жилищных займов и требования Программы, которые не были затронуты постановлением, остаются неизменными.
Программа «7-20-25» была запущена в 2018 году для обеспечения работающих граждан доступной ипотекой по льготной ставке 7% годовых сроком до 25 лет при первоначальном взносе от 20%. По состоянию на 2 октября 2025 года в рамках программы выдано 81 886 льготных займа на сумму 1 149,7 млрд тенге.
