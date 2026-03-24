Льготная ипотека и новые рабочие места: что включает казахстанский нацпроект

В Казахстане реализуется национальный проект, направленный на развитие энергетической отрасли и укрепление кадрового потенциала. В его рамках предусмотрено создание новых рабочих мест, включая около 4,5 тысячи постоянных.
Особое внимание уделено социальной поддержке работников. Совместно с Отбасы банком планируется запуск программы льготной ипотеки для сотрудников угольных электростанций. Также предусмотрены системная подготовка и повышение квалификации специалистов на базе профильных вузов.
Проект синхронизирован с добывающей и транспортной отраслями для обеспечения стабильной работы обновлённой энергосистемы. По прогнозам, к 2030 году дополнительный спрос на энергетический уголь достигнет 20 млн тонн в год.
В связи с этим предусмотрено расширение парка полувагонов — до 600 дополнительных единиц в сутки, модернизация железнодорожной инфраструктуры и внедрение предсказуемых тарифов на перевозку топлива для внутренних нужд.
Ожидается, что реализация нацпроекта позволит укрепить энергетическую независимость страны и даст дополнительный импульс развитию отечественного машиностроения. В частности, будет стимулироваться производство котлов, трансформаторов и систем автоматизации внутри Казахстана.
Таким образом, угольная энергетика должна перейти на новый уровень — стать более технологичной и экологически ориентированной, обеспечивая основу для устойчивого экономического роста.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.