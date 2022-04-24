Льготное автокредитование-2022: какую машину можно купить по программе

На сегодня более 15 000 казахстанцев уже встали в очередь на льготное автокредитование. Такие данные предоставили в Ассоциации казахстанского автобизнеса.

Механизм приобретения отечественных машин под 4% годовых без первоначалки уже утверждён. Ожидается, что программу запустят до конца этого месяца, передает Almaty.tv.

У желающего оформить кредит должен быть хороший доход и «здоровая история». Сейчас даже те, кто ранее не задумывался о покупке машины ломают голову над тем, какую марку и модель авто выбрать. Ведь нынешние условия считаются самыми выгодными — всего 4% годовых без первоначалки, сумма займа — 10 миллионов тенге сроком до семи лет. Однако есть некоторые нюансы, о которых стоит знать.

«Там есть определенные условия, что автомобили должны быть казахстанского производства. То есть по этой программе нельзя купить автомобиль, который завезен. Кроме того, говорили, что стоимость автомобиля не должна превышать 10 миллионов. В текущей ситуации мало подобных прецедентов», — отметил председатель Независимого автомобильного союза Эдуард Эдоков.

Многие ринулись в автосалоны. Каждый хочет себе нового железного коня. Один из них Бекзат Ушкемпир. Он планировал в короткие сроки приобрести легковушку, но по-быстрому не получается.

«Я обзвонил несколько салонов, хотел купить себе машину. Но мне ответили, что нужной модели нет, а на сборку уйдет несколько месяцев. И, это не учитывая того, что передо мной огромная очередь желающих. Кажется, пока придется поездить на старой», — рассказал житель города Бекзат Ушкемпир.

В салонах действительно дефицит на некоторые марки автомобилей. Об этом сообщили в одном из алматинских автоцентров. А какие еще сложности могут возникнуть при покупке транспорта и кто может рассчитывать на приобретение легковушки в салоне?

«Каждый гражданин Республики Казахстан имеет право принять участие в программе льготного кредитования. Преимущество заключается в том, что можно будет приобрести одному гражданину Республики Казахстан один автомобиль в течение двух лет по данной программе. Около 100 тысяч автомобилей предполагается производство в 2022 году. Около 10 000 граждан могут единовременно приобрести транспортное средство по данной программе. Без револьверного финансирования. Каждый наш гражданин сможет воспользоваться данной программой», — сообщила вице-президент Ассоциации казахстанского автобизнеса Анар Макашева.

Для того, чтобы понять насколько выгодны условия автокредитования в Казахстане мы решили сравнить их с зарубежными странами:

— ставка в Турции равняется 7,5%, под более лучшие условия там сложно найти машину, но можно;

— немецкий автопром популярен и известен на весь мир. Они выпускают 6 поистине легендарных марок автомобилей. Там процентная ставка редко превышает 4,5%;

— в США выдают автокредиты на новую машину от 2%;

— ставки в Японии также можно назвать выгодными — не превышает 6%. В отдельных банках можно найти авто под 2-3%. Страна производит, возможно, самый ходовой товар на казахстанском авторынке, их машины любят все;

— в России минимальная ставка по кредиту начинается от 10%.

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