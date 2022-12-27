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Льготное автокредитование должно быть постоянным

rg.ru

По мнению министра, лучше выдавать автокредиты ежедневно, пусть и всего по нескольку.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев высказался против перерывов в льготном автокредитовании.

«У банков идеология такая: «Деньги возвращаются, давайте сформируем пул и пустим их заново». Понятно, деньги возвращаются каждый день, их хватает на одного человека, на пять. Вот и выдавайте одному, пяти! В моём понимании, это должен быть постоянный процесс, а не так: «Давайте соберём несколько миллиардов, соберём очередь в 200-300 человек и будем объявлять». Считаю, эта работа должна идти каждый день», – сказал министр в кулуарах правительства.

Ранее в Банке развития Казахстана сообщали, что льготное автокредитование возобновят во второй половине января. К тому времени банки благодаря платежам по действующим автокредитам накопят 13 млрд тенге, что позволит выдать 1300 новых займов.

Льготные автокредиты предоставляют на приобретение автомобилей казахстанской сборки. По данным Каирбека Ускенбаева, в 2022 году в стране произвели 110 тысяч автомобилей, а в 2023 году этот показатель может достичь 130 тысяч.

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