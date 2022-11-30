Льготное автокредитование: электронную очередь могут запустить уже в декабре

rg.ru
Планируется запуск электронной очереди по программе льготного автокредитования, передает LS.
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Об этом сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития. Там отметили, что платформа по подаче электронной очереди находится на завершающей фазе тестирования. И, в следующем месяце ожидается ее запуск.
Она позволит заявителю подавать заявку на электронном ресурсе и в последующем отслеживать текущий статус до момента выдачи займа.
«В случае успешной постановки на электронную очередь заявитель вправе обратиться в любой банк — участник программы, который подтвердит одобрение займа», — объяснили в министерстве.
В МИИР уточнили, что постановка на электронную очередь будет ежемесячно проводиться на платформе, которая будет регистрировать заявки на выдачу автокредита.
Напомним, согласно условиям программы, ставка вознаграждения равна 4%, сумма кредитования — не более 10 млн тенге, срок — до 7 лет, без первоначального взноса, стоимость машины — до 15 млн тенге.
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