Льготное автокредитование: какие машины можно купить и сколько они стоят

Подать заявку на участие в программе можно будет 6 февраля.

Informburo.kz собрал список автомобилей, которые казахстанцы смогут приобрести по программе льготного кредитования.

При формировании списка мы опирались на данные официальных дилеров о наличие автомобилей и их стоимости. Мы не использовали список, который доступен на платформе Фонда развития промышленности, так как на момент публикации он был неактуальным.

Льготный кредит дают на сумму до 10 млн тенге без первоначального взноса. По таким условиям можно купить машины Kia Picanto, Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt, JAC S3, S3Pro, S5, J7, все модели Lada, а также Hyundai Elantra, Accent и i30N.

Если авто стоит дороже 10 млн тенге, нужно сразу внести остальную сумму. Максимальная стоимость машины – 15 млн тенге.

Приём заявок по программе льготного автокредитования на платформе Фонда развития промышленности стартует 6 февраля в 10.00. Зарегистрироваться пока смогут только 760 человек.

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