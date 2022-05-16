Льготное автокредитование не началось: деньги не поступили в банки

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В автосалонах практически нет машин, подходящих под условия программы.
16 мая в Казахстане должны были начать принимать заявки на льготное автокредитование. Но деньги, выделенные на программу, всё ещё не поступили в банки, сообщает informburo.kz.
«Деньги на льготное кредитование ещё не поступили. Поэтому заявки пока не принимаем», – сообщили в пресс-службе ForteBank корреспонденту Informburo.kz.
Информацию подтверждают и в других банках, которые участвуют в выдаче льготных автокредитов.
«Финансирования нет, открытие приёма заявок ещё под вопросом. По новой программе будет формироваться новая очередь. Тем, кто стоит в очереди по старой программе, необходимо повторно подать заявку, потому что условия программ разные», – отметили в пресс-службе Банка ЦентрКредит.
Казахстанцы с утра выстроились в очереди перед автосалонами. Но как пишет inbusiness.kz, в некоторых салонах заявляют об отсутствии машин в наличии. Люди разочарованно расходятся.
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