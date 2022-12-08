Льготное автокредитование: почему автосалоны требуют предоплату, спросили министра

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Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев ответил на жалобы казахстанцев на автосалоны, которые требуют предоплату у вставших в очередь на получение авто по льготному кредиту, передает Tengrinews.kz.
В кулуарах заседания Сената журналисты поинтересовались у министра, насколько правомерны новые требования автосалонов о внесении предоплаты, доходящей порой до 30 процентов от стоимости авто.
«Я также слышал проблему, о которой вы говорите. Сейчас, говорят, новое ноу-хау, такие изменения вносят автосалоны. Сейчас мы обсуждаем с органами госуправления, чья это компетенция. Официальный ответ на этот вопрос мы дадим позже», — ответил Каирбек Ускенбаев.
Отметим, что, по действующим правилам льготного кредитования, покупателю авто необходимо подписать предварительный договор, подтверждающий намерение купить авто. Предоплату или разницу между стоимостью покупки авто и суммой займа нужно вносить только в том случае, если сумма кредита меньше стоимости авто, и непосредственно при оформлении покупки автомобиля.