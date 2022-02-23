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Льготное автокредитование под 4 процента: названы условия покупки авто по новой программе

interfax.ru

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Заместитель премьер-министра Роман Скляр озвучил условия льготного автокредитования для покупки авто, передает Tengrinews.kz.

В эфире телеканала «Хабар 24» заместитель премьер-министра сообщил, что на новую программу льготного автокредитования будет выделено 100 миллиардов тенге.

«Условия будут следующими: 4 процента годовых и нулевой первоначальный взнос, в отличие от нынешней льготной программы, где 20 процентов — первоначальный взнос и 4 процента годовых, сроком на 7 лет. Понятно, что 7 лет — это недорогие автомобили для наибольшего охвата. Таким образом, 71 тысяча наших граждан смогут приобрести новый автомобиль по доступной цене», — сказал Скляр.

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