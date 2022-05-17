Льготное автокредитование в Казахстане: сколько заявок поступило за сутки

Заместитель председателя Комитета индустриального развития МИИР Казахстана Олжас Сапарбеков рассказал, как прошел первый день после запуска новой программы льготного автокредитования, передает корреспондент Zakon.kz.

«Со вчерашнего дня начали прием заявок два банка – «ЦентрКредит» и Eurasian Bank. В среднем по двум банкам было принято чуть более 2200 заявок, которые сейчас находятся в обработке. По остальным банкам, как коллеги заявляли, завершаются корпоративные процедуры», — рассказал заместитель председателя Комитета индустриального развития МИИР РК Олжас Сапарбеков

По его данным, «ЦентрКредит» за сутки принял порядка 1 тыс. заявок, а Eurasian Bank – около 1200. Также одобрение на автокредитование получили ForteBank и Halyk Bank.

Как отметил Сапарбеков, остальные банки в ближайшее время также получат одобрение в Фонде развития промышленности и приступят к кредитованию.

«Для того, чтобы приобрести автомобиль в кредит, нужно получить счет и с ним пройти в банк. В банке есть свои процедуры по согласованию и одобрению. Они рассматривают ряд вопросов – обеспеченность, наличие кредитов, других обязательств. Только после одобрения в банке можно получить автомобиль».