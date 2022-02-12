Льготное автокредитование: в министерстве рассказали о двух вариантах

Пресс-секретарь Министерства индустрии и инфраструктурного развития Жанжигит Омархан рассказал о двух рассматриваемых вариантах запуска новой программы льготного автокредитования для казахстанцев, передает Tengrinews.kz.

Уточняющие сведения Омархан разместил на своей странице в Facebook. Он отметил, что написать пост его побудила неверная интерпретация СМИ ранее прозвучавшей информации о ходе разработки новых программ льготного автокредитования.

«Руководитель Управления автомобилестроения МИИР Руслан Хисамутдинов дал интервью телеканалу «Хабар», в котором рассказал о проектах новых программ льготного автокредитования, которые сейчас находятся на стадии обсуждения. На основе этого интервью порталом Kolesa.kz был опубликован материал «Новая программа льготного автокредитования. Первые подробности», впоследствии растиражированный другими СМИ. При этом изначальная информация немного искажена«, — написал Омархан.

В частности, по его словам, вместо формулировок «предлагается», «разрабатывается» и «прорабатывается», которые произносил Хисамутдинов, авторами были использованы такие слова, как «будет», «выделят», которые имеют утвердительный характер.

Как отмечается, у читателей и зрителей могло сложиться ошибочное мнение о том, что новая программа льготного автокредитования уже сформирована и скоро будет запущена.

«Идеи, которые пока еще изучаются, поданы как нечто уже решенное. В этой связи хочу внести ясность: сейчас уполномоченными госорганами рассматриваются два варианта новых программ льготного автокредитования. В первом варианте на льготное кредитование предлагается направить 150 миллиардов тенге (не 250 миллиардов, как было сказано в СМИ) с разбивкой на 4 года (на первый год — 30 миллиардов тенге). Условия кредитования предлагается оставить такими же, как у старых программ, запущенных с 2015 года», — сообщил пресс-секретарь.

Второй вариант, по его словам, включает идею о кредитовании социально уязвимых слоев населения без первоначального взноса. На нее предлагается выделить около 100 миллиардов тенге из средств, аккумулированных компанией «Оператор РОП».

Жанжигит Омархан также добавил, что сейчас обсуждается идея о снижении лимита кредитования по программам до 7 миллионов тенге «в одни руки». Будет ли принято это предложение, зависит от экономической выгоды и целесообразности.