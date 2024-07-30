Льготное питание в школах и бесплатные лекарства. Как будет масштабирован «Социальный кошелек»?

С 1 сентября во всех регионах Казахстана начнется масштабирование проекта по предоставлению бесплатного и льготного питания школьников в рамках «Социального кошелька». Проект нацелен на обеспечение доступности и прозрачности мер государственной поддержки, оказываемой казахстанцам. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РК.

В пилотном режиме с конца 2023 года в стране реализуются такие сервисы, как предоставление лекарственных средств отдельным категориям граждан, бесплатного и льготного питания в школах. По предоставлению лекарств подключены 43 организации, реализовано 30 тысяч рецептов. По бесплатному и льготному питанию в школах – 93 организации, выдано 27 тысяч обедов. Разработчики «Социального кошелька» намерены распространить успешный опыт данных пилотов.

«Социальный кошелек» призван облегчить получение гражданами мер государственной поддержки за счет того, что внутри приложения eGov собираются все инструменты и меры поддержки, которые государство оказывает гражданину. Удобно получать госпомощь, отслеживать всю историю. Ваучеры выписываются персонализировано, что исключает возможность каких-либо незаконных приписок. Планируется, что до конца текущего года по горячему питанию и по лекарствам продукт будет доступен всем гражданам нашей страны», — сообщил генеральный директор ТОО BTS Digital Нуртай Абилгалиев.

Помимо этого в рамках «Социального кошелька» дополнительно прорабатывается запуск пилотных проектов по монетизации денежных средств, закупу технических средств реабилитации для лиц с инвалидностью; оказанию адресной помощи социально уязвимым слоям населения в покупке продуктов питания из перечня СЗПТ; предоставление ваучеров для потребителей товарного газа из числа социально уязвимых категорий и ваучеров для компенсации повышения цен на ГСМ.

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