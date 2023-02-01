Льготные автокредиты: где и когда можно подать заявку

В Казахстане запустят пилотную платформу для приема заявок по программе льготного автокредитования, передает Tengrinews.kz.

Прием заявок запустят 6 февраля в 10:00 по времени Астаны на официальном сайте autonesie.kz. Для подачи заявки заявителю необходимо будет иметь компьютер, электронную цифровую подпись (ЭЦП), интернет, а также заранее определиться с автопроизводителем. Зарегистрироваться на платформе можно будет только с территории Казахстана.

Отмечается, что данные заявителя при подаче заявки на сайте будут автоматически сгенерированы с ЭЦП. Заявителю в обязательном порядке нужно будет ввести только номер телефон, выбрать автопроизводителя и подписать заявку. Факт регистрации заявки заявитель сможет проверить на сайте через «Личный кабинет».

Как заявил заместитель главы Фонда развития промышленности Ринат Гаппаров, заявка отклоняется в случае, если заявитель уже получил автокредит в рамках программы и имеет актуальную заявку на платформе.

Условия программы льготного автокредитования остаются неизменными:

сумма финансирования — не более 10 миллионов тенге;

срок финансирования — не более 7 лет;

первоначальный взнос — от 0 процентов;

стоимость 1 автомобиля — не более 15 миллионов тенге.

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