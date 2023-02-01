Льготные автокредиты: где и когда можно подать заявку

В Казахстане запустят пилотную платформу для приема заявок по программе льготного автокредитования, передает Tengrinews.kz.
- Отмена уроков, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Прием заявок запустят 6 февраля в 10:00 по времени Астаны на официальном сайте autonesie.kz. Для подачи заявки заявителю необходимо будет иметь компьютер, электронную цифровую подпись (ЭЦП), интернет, а также заранее определиться с автопроизводителем. Зарегистрироваться на платформе можно будет только с территории Казахстана.
Отмечается, что данные заявителя при подаче заявки на сайте будут автоматически сгенерированы с ЭЦП. Заявителю в обязательном порядке нужно будет ввести только номер телефон, выбрать автопроизводителя и подписать заявку. Факт регистрации заявки заявитель сможет проверить на сайте через «Личный кабинет».
Как заявил заместитель главы Фонда развития промышленности Ринат Гаппаров, заявка отклоняется в случае, если заявитель уже получил автокредит в рамках программы и имеет актуальную заявку на платформе.
Условия программы льготного автокредитования остаются неизменными:
- сумма финансирования — не более 10 миллионов тенге;
- срок финансирования — не более 7 лет;
- первоначальный взнос — от 0 процентов;
- стоимость 1 автомобиля — не более 15 миллионов тенге.