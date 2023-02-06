Льготные автокредиты: почему у казахстанцев вышла «ошибка 1060»

tengrinews.kz
Почему при подаче заявлений на льготные автокредиты казахстанцы увидели на экране «ошибку 1060», рассказал руководитель управления IT Фонда развития промышленности (ФРП) Сакен Сабиев, передает Tengrinews.kz.
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«По поводу «ошибки 1060». Она была связана с окончанием формирования пула. Это интеграционная ошибка с государственной базой физлиц, которая перестала отвечать в какой-то момент.
Также по поводу зависания сайта могу сказать так. Запросов было 125 тысяч в минуту, это нагрузка не только на сайт, но и на всех провайдеров интернет-услуг. Ошибка 502 может быть связана с этим», — пояснил Сакен Сабиев.
По словам сотрудника ФРП, заранее подготовленная заявка, наоборот, плохо повлияла на подачу, так как «кэш сохранялся, страницу надо было обновлять». Он заявил, что шансов на успешные заявки было больше у тех, кто в 10:00 впервые нажал на кнопку «Подать заявку».