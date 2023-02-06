Льготные автокредиты: почему у казахстанцев вышла «ошибка 1060»

Почему при подаче заявлений на льготные автокредиты казахстанцы увидели на экране «ошибку 1060», рассказал руководитель управления IT Фонда развития промышленности (ФРП) Сакен Сабиев, передает Tengrinews.kz.

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«По поводу «ошибки 1060». Она была связана с окончанием формирования пула. Это интеграционная ошибка с государственной базой физлиц, которая перестала отвечать в какой-то момент.

Также по поводу зависания сайта могу сказать так. Запросов было 125 тысяч в минуту, это нагрузка не только на сайт, но и на всех провайдеров интернет-услуг. Ошибка 502 может быть связана с этим», — пояснил Сакен Сабиев.