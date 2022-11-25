Льготные автокредиты под 4 процента: министр высказался о коррупции и очередях

Единую электронную очередь на льготные автокредиты могут запустить в Казахстане. Об этом заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, передает Tengrinews.kz.

В ходе встречи с жителями Алматы Мусину задали вопрос о том, будет ли запущена единая электронная очередь для подачи заявки на льготные автокредиты под 4 процента. В этом году заявки принимали в каждом автосалоне и банке отдельно.

«Я буду этот вопрос двигать. Льготное автокредитование, я слышал, что есть коррупционные проволочки, чтобы встать в очередь, продвинуться, передвинуться. Мы уже государственные сервисы так не представляем, не говоря о частных автосалонах. Действительно, этот вопрос мы совместно с МИИР будем устранять. Чтобы средства, которые на следующий год будут выделяться, выделялись по прозрачному механизму, по электронной очередности, мы сделаем это вместе с автопроизводителями», — рассказал Багдат Мусин.

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