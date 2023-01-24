Льготные автокредиты: порядок подачи заявок могут изменить

Порядок подачи заявок на льготное автокредитование могут изменить в Казахстане. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев, передает Tengrinews.kz.

«Сумма выдаваемого кредита должна быть до 10 миллионов тенге, стоимость автомашины не должна превышать 15 миллионов тенге. Это для того, чтобы населению были доступные автомобили, чтобы дорогих автомобилей в этой программе не было. Мы говорим о том, что программу постараемся начать до конца месяца«, — сказал Карабаев в кулуарах правительства.

По словам главы МИИР, на этой неделе Фонд развития промышленности проведет брифинг, где будет озвучена точная дата возобновления программы.

«Здесь вопрос в целом о пересмотре механизма программы стоит. Если до этого сначала обращались в адрес автосалонов, потом шли в банк, Фонд развития промышленности предлагает другой механизм: чтобы сначала в Фонд развития промышленности обратились, там будет электронная очередь, а потом в автосалон. Чтобы автосалоны в определенные оговоренные с ними сроки могли предоставить автомобиль», — пояснил министр. Говоря о долгом ожидании новых автомобилей, Карабаев отметил, что такая ситуация не только в Казахстане. «Это в любой стране, даже в самой Южной Корее, где KIA производится. Там тоже отдельные марки населению приходится ждать 2-2,5 года», — сказал он.

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