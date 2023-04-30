Льготные автокредиты в РК планируют выдавать не всем

Все прекрасно помнят, как долгожданные дешёвые автокредиты в феврале текущего года разлетелись за 18 секунд. Всё это вызвало волну негодования среди автомобилистов, и льготку отправили на доработку. О том, какой планируется сделать программу льготного автокредитования, редакции Kolesa.kz в эксклюзивном интервью рассказал заместитель председателя правления ФРП Ринат Гаппаров.

Р. Г.: Предложения звучали разные. И наиболее возможный вариант на сегодня: выделить категории граждан, которые смогут получить льготные автокредиты. То есть сделать программу доступной не для всех казахстанцев. В данное время идёт совместная работа с МИИР РК, МЦРИАП и НУХ «Байтерек» по уточнению этих категорий. Один из главных вопросов, которые предстоит решить, — возможность определения принадлежности гражданина к льготной категории на этапе подачи заявки. Чтобы личность заявителя пробивалась по всем базам и автоматически принималось решение о его участии в программе.

В прошлом году, в мае, когда только стартовала выдача льготных автокредитов по новой программе, мы столкнулись с тем, что образовалась толкучка в автосалонах. После чего была поставлена задача исключить на этапе приёма заявок человеческий фактор. Аналогично и в этот раз личность заявителя будет проверяться с помощью ИИН по всем государственным серверам.

Kolesa.kz: Каким именно категориям граждан планируется предоставить возможность брать недорогие автокредиты?

Р. Г.: Категорий, которые могли бы иметь право на льготы, в Казахстане очень много, более 50. Под них подпадает около 2-3 млн человек. При этом мы можем обеспечить в год около 3 тысяч машин. За два года — 6-7 тысяч. И сейчас нужно понять, кому действительно необходимы эти автомобили, и постараться снизить количество льготников до минимума, чтобы не получилось как минувшей зимой с заявками, что желающих окажется, к примеру, 200 тысяч, а мы распределяем всего 3 тысячи машин в год. Предварительный список льготных категорий мы подготовим и обсудим с общественностью. Из рассматриваемых вариантов — многодетные семьи, дети-сироты, семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями и т. д. Некоторые из них имеют уровень дохода, позволяющий взять автомобиль в кредит.

Kolesa.kz: Учитывая, что категории всё-таки льготные, сделают ли для них какие-то послабления в программе?

Р. Г.: Каких-то специальных послаблений для льготников не предусмотрено. Автокредиты планируется выдавать на тех же условиях: от 4 % годовых, до 7 лет, не более 10 млн тенге и т. д. Нам же эти деньги нужно вернуть в «Жасыл даму». В общем, банки против послаблений. И уже эти банки будут отбирать людей кредитоспособных, незакредитованных, выплаты которых по кредитам не превышают 50 % от их реального дохода. При этом у заявителей будет возможность привести с собой созаёмщика, чтобы совместно подписать кредитный договор.

Подать заявку на льготный автокредит можно будет раз в два года. Возможно, срок увеличат. При этом передавать одобренную заявку кому-либо нельзя. Чтобы люди не злоупотребляли.

Kolesa.kz: Справится ли оборудование с большим количеством заявок?

Р. Г.: Понятное дело, что и в этот раз желающих подать заявку снова будет немало. Причём некоторые граждане, даже не относящиеся к льготным категориям, всё равно попробуют испытать судьбу, мол, а вдруг дадут. Но если будут определены категории, выбрана дата, все держатели серверов с перечнями этих категорий предупреждены, что необходимо расширить канал, проблем возникнуть не должно. Сейчас с МЦРИАП выясняем, насколько это всё технически возможно.

В прошлый раз наша программа выдержала очень много одновременных посещений. Февральский опыт показал, что она работоспособна. Не выдержал сервер АО «НИТ». К нам все могли зайти, но из-за нитовского сервера выходила ошибка, что заявка не может отправиться дальше на проверку.

В данное время уточняется, в какой категории льготников сколько числится граждан. Параллельно программа дорабатывается с учётом замечаний и прежнего опыта. К примеру, для полной прозрачности планируется публиковать список всех участников, чьи заявки были одобрены, с указанием даты и времени.

Мы используем опыт Отбасы банка — у них очень много программ. Специально для женщин, например, есть или для семей, имеющих детей с ограниченными возможностями. У них был такой опыт — все желающие заходят на сервер, подают заявки, а потом их постепенно отсеивают по балльной системе. Но это тоже очень сложно — проверить 200 тысяч человек. И опять-таки у людей, не получивших кредит, возникнут подозрения, что кто-то там вручную у нас что-то накрутил. Поэтому мы стараемся всё максимально автоматизировать, чтобы не возникало вопросов.

К слову, в первую очередь по базам Первого кредитного бюро мы планируем проверять, не числится ли заявитель в списке должников, не имеются ли у него просрочки по кредитам. Таких граждан программа будет сразу же отсеивать.

Kolesa.kz: Понятно, что о конкретных сроках сейчас, на стадии коренной переделки программы, говорить пока рано и тем не менее хотелось бы услышать хотя бы приблизительно, когда людям ждать автокредитов.

Р. Г.: Я не готов озвучить точную дату. От разработчиков пока нет даже описания, сколько времени у них займёт прописать каждую категорию в программу. Да и сами категории, как я уже говорил, пока окончательно не определены. Как решим с категориями — подготовим изменения в постановление правительства о льготном автокредитовании. Документ выложим на обсуждение, внесём возможные правки, отправим на регистрацию. Весь этот процесс может занять не менее 1.5-2 месяцев. Параллельно разработчики будут вписывать в программу категории, отрабатывать технические моменты. Я думаю, что в итоге начать принимать заявки мы сможем не ранее чем через три месяца. То есть старта можно ждать к концу лета — началу осени.

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