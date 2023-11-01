Льготные кредиты для молодых людей под 2,5% начали выдавать в Костанае

Микрокредиты могут получить как действующие предприниматели, так и те, кто только планирует открыть свое дело. Кредитование проходит на конкурсной основе.

Алдаберген Маханов один из тех, кто получил льготный микрокредит. У молодого человека уже был свой бизнес, компьютерный клуб. В начале этого года он решил, что хочет расширения. Искал всевозможные варианты кредитования для закупа нового оборудования.

И нашел самый выгодный. Заявку одобрили быстро, средства поступили, и наш герой сразу купил новые компьютеры, количество посетителей сразу увеличилось в разы.

«Я прошел по ряду наших банков, и столкнулся с тем, что в банках очень большая процентная ставка. Для начинающего бизнеса это не по плечам, можно так сказать. Походил по государственным органам, мне предложили программу, мне посчитали там мне показали график, понравилось, что максимальная сумма пять миллионов», — говорит индивидуальный предприниматель Алдаберген Маханов.

Льготные кредиты с выгодными условиями в Казахстане начали выдавать в апреле этого года. Участвовать в этой программе могут молодые люди с 21-го года до 35 лет. Основное условие — наличие залогового имущества. В качестве залога принимается движимое и недвижимое имущество. При отсутствии возможно привлечение залогодателя.

«В текущем году у нас планировалось не менее 180 кредитов на сумму 900 миллионов. На сегодня у нас принято 217 заявок, это практически — 980 миллионов. Одобрено -176 заявок. Немного осталось на рассмотрении комиссии. 158 участникам уже выдано на сумму 714 миллионов», — сообщила руководитель центра трудовой мобильности Надежда Костенюк.

Максимальная сумма микрокредита — 5 миллионов тенге. Срок займа — 5 лет, для развития животноводства до 7 лет. Для подачи заявки необходимо обратиться в филиал АО «Аграрная кредитная корпорация».

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.