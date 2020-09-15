Льготные кредиты и подъёмные. Специалисты приезжают в Костанайскую область по программе «С дипломом в село»

Льготные кредиты на покупку жилья и подъёмные средства. По программе «С дипломом в село» в регионы Костанайской области продолжают приезжать специалисты. В район имени Беимбета Майлина с начала старта этой госпрограммы, то есть с 2009 года, приехали более четырёх сотен врачей, учителей и представителей других профессий. Какие условия для них были созданы, сообщает alau.kz

Татьяна Доля уже три года работает учителем русского языка в Красносельской средней школе района имени Беимбета Майлина. А приехала туда девушка благодаря программе «С дипломом в село».

«Приехала, пришла в школу, привезла с собой документы, диплом об окончании университета, рекомендации, грамоты. Побеседовала вместе с руководителем школы, с завучем школы и затем ответила на несколько вопросов, которые задавали. В первый же год сразу дали классное руководство, чему я была очень рада»,- говорит учитель русского языка и литературы Красносельской средней школы района им. Б. Майлина Татьяна Доля.

Татьяна рассказывает, что программа «С дипломом в село» помогает молодым специалистам твердо встать на ноги. Ведь этот проект предусматривает и подъемное финансирование, и выгодный кредит на жилье.

«В этом году решила сразу и подъемные взять, и кредит на дом. И все воедино слилось, хорошо так получилось, что раньше не взяла. И дом приобрела сразу, в этом году и теперь планирую, что останусь здесь уже точно, цель такая поставлена»,- сказала Татьяна Доля.

По программе «С дипломом в село» предоставляются две меры соцподдержки. Первая — это единовременное пособие, которое в этом году составляет 277 тысяч 800 тенге, то есть 100 МРП.

«Вторая мера соцподдержки, это мы выдаем кредиты на приобретение или строительство жилья по месту работы специалистов. В этом году она составляет, предельная сумма, 4 миллиона 167 тысяч»,- рассказала заведующая сектором отдела экономики и финансов акимата района им. Б. Майлина Лилия Клочкова.

Размер получаемого кредита зависит от того, во сколько будет оценена жил.площадь, которую хочет приобрести новый специалист. Взаймы финансы даются на 15 лет, с процентной ставкой в 0,01 %. Тогжан Кылышбай работает лаборантом в местной больнице. И месяц назад девушка, взяв кредит на жилье, приобрела дом своей мечты. Тогжан уверена, что эта программа просто необходима для привлечения специалистов в сельскую местность.

«Конечно, это помогает людям. Потому что именно молодежь — они не в состоянии купить квартиру или дом. Эта программа большая возможность для молодежи именно»,- заключил специалист-лаборант больницы района им. Б. Майлина Тогжан Кылышбай.

Программа » С дипломом в село» существует с 2009 года. За это время в район имени Беимбета Майлина приехали более четырехсот специалистов. Все они получили разовое подъемное пособие, а около 180 приобрели еще и жилье.

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