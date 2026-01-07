В Министерстве сельского хозяйства состоялось заседание Общественного совета по вопросам развития агропромышленного комплекса. В нем приняли участие министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, представители отраслевых ассоциаций, научного и экспертного сообщества.

В ходе встречи участники утвердили план работы Общественного совета на 2026 год, а также обозначили ключевые направления взаимодействия с общественностью и профессиональным сообществом.

Фокус — развитие животноводства

Основным вопросом повестки стало обсуждение проекта Комплексного плана развития агробизнеса в сфере животноводства на 2026–2030 годы. Документ разработан по поручению Главы государства и направлен на рост объемов производства, повышение продуктивности и расширение экспортного потенциала отрасли.

В разработке плана участвовала межотраслевая рабочая группа, в которую вошли депутаты Парламента, заместители акимов регионов, представители науки, финансового сектора и бизнеса, включая НПП «Атамекен». Всего проведено девять заседаний и рассмотрено 154 предложения.

Льготное финансирование и господдержка

Вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин сообщил, что проект Комплексного плана предусматривает пакет взаимосвязанных и практикоориентированных мер. Ключевой акцент сделан на создании новых механизмов финансирования животноводства.

В частности, предлагается запуск программы долгосрочного льготного кредитования под 6% на приобретение племенного поголовья всех видов животных. Также планируется внедрение кредитов под 5% для пополнения оборотных средств без ограничений по подотраслям — на закуп кормов, ГСМ, ветеринарных препаратов и другие производственные нужды.

Для вовлечения неиспользуемых пастбищ предусмотрено создание единого кредитного продукта под 6% для развития отгонного животноводства. Все кредитные программы предполагается обеспечить государственными гарантиями через институт «Даму» по аналогии с действующими механизмами в растениеводстве.

Кадры, переработка и соцподдержка

Отдельный блок Комплексного плана посвящен развитию глубокой переработки животноводческого сырья, вопросам ветеринарной безопасности и цифрового контроля.

Документ также предусматривает меры по обеспечению отрасли квалифицированными кадрами и социальной поддержке работников животноводства. В числе предложений — снижение пенсионного возраста для пастухов и чабанов, предоставление отсрочки от воинской службы, а также приоритетное выделение образовательных грантов их детям.

Мнение отрасли

В ходе обсуждения члены Общественного совета высказали предложения по вовлечению растениеводческих хозяйств в животноводство, развитию пастбищного кормопроизводства, усилению поддержки казахской белоголовой и аулиекольской пород, защите внутреннего рынка от некачественной продукции и субсидированию строительства жилья для животноводов.

По словам директора республиканской палаты молочных и комбинированных пород КРС QazaqSut Азамат Сагинбаев, проект был разработан с учетом мнения фермерского сообщества и отражает ключевые запросы отрасли.

В завершение заседания члены Общественного совета единогласно одобрили проект Комплексного плана.

Пенсия по-новому: работодатели в РК будут платить больше В Казахстане с 1 января 2026 года повышена ставка обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР) —...

Водительские права в Казахстане переведут полностью в онлайн Услугу по оформлению водительских удостоверений в Казахстане планируют полностью перевести в онлайн-формат. Об этом сообщил...

Планшет вместо кабинета: госслужащих переводят на удаленку Для государственных служащих планируют внедрить цифровую экосистему, которая позволит работать дистанционно. Об этом сообщил первый...