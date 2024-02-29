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Льготные тарифы связи появятся в Казахстане

Фотография для новости Льготные тарифы связи появятся в Казахстане

pixabay.com

В мажилисе сегодня одобрили ряд изменений в законы по вопросам связи и цифровизации. В числе прочего предусматриваются льготные тарифы для лиц с инвалидностью, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, в одном из пунктов законопроекта по обеспечению доступности, улучшения качества связи в городах и сельских населенных пунктах указывается мера о предоставлении льготных тарифов.

«Для поддержки лиц с инвалидностью уполномоченный орган в области связи будет устанавливать обязательства операторов связи по предоставлению льготных тарифов таким лицам (учтен международный опыт влияния государства на социальные тарифы и право лиц с инвалидностью на доступ к информационным ресурсам)», — говорится в законопроекте.

Также в документе говорится о введении до 1 января 2026 года в рамках пилотного проекта особого регулирования для внедрения технологий связи с использованием негеостационарных спутников StarLink и OneWeb.

Указывается, что правовой и технический режимы пилотного проекта будут определяться уполномоченным органом в области связи и КНБ — это позволит обеспечить интернетом социальные объекты в отдаленных селах.

Этим же законопроектом в Казахстане внедряют виртуального оператора связи — он будет использовать инфраструктуру одного или сразу нескольких операторов связи для лучшего доступа.

@Автор: Мими Бутенко, Александра Гольм

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