Льготный автокредит можно получить на машины, находящиеся в производстве

По программе льготного автокредитования можно приобрести не только те автомобили, что есть в наличии, но и находящиеся в производстве, сообщили в Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ), сообщает informburo.kz.

Для этого необходимо получить счёт в автосалоне, а затем обратиться в банк.

АКАБ также опубликовала список самых популярных модели авто отечественной сборки. За четыре месяца 2022 года чаще всего покупали:

Chevrolet Cobalt (5186 машин);

Hyundai Sonata (2940);

Hyundai Elantra (2050);

Hyundai Tucson (2020);

Lada Granta (1678).

По данным ассоциации, в апреле 2022 года в Казахстане произвели 7804 легковых автомобиля, что на 46,6% больше по сравнению с апрелем 2021 года.

Сбор заявок для участия в программе льготного автокредитования стартовал 16 мая. По условиям программы казахстанцы могут приобрести автомобиль отечественного производства в кредит под 4% (эффективная ставка не более 7,5%). Машина может стоить до 15 млн тенге, автокредит выдаётся на сумму не более 10 млн тенге на срок до 7 лет.

Программа будет действовать в течение 30 лет, в АКАБ полагают, что за это время автокредиты получат все желающие.

Пока что казахстанцы в автосалонах сталкиваются с отсутствием машин, подходящих под условия программы.