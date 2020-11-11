Льготный период для некоторых видов деятельности МСБ продлен до конца года

Как пояснила директор филиала Фонда социального медицинского страхования по Костанайской области Сауле Аймухамбетова, льгота по освобождению отдельных видов бизнеса от уплаты взносов и отчислений на ОСМС продлена с 1 октября 2020 года до 1 января 2021 года согласно Постановлению Правительства РК от 30 октября 2020 года № 721.

Для того чтобы сотрудники МСБ могли получать медпомощь из пакета ОСМС, их работодатели должны внести сведения на своих наемных работников в информационную систему Фонда социального медицинского страхования. Многие работодатели нашей области это уже сделали.

Если же субъект МСБ еще не воспользовался льготой, то в этом случае ему необходимо пройти на сайт Комитета государственных доходов по ссылке http://kgd.gov.kz/ru/services/search_benefic и введя свои данные убедиться, что подпадает под действие Постановления (при отсутствии БИН/ИИН в данном списке, регистрация организации невозможна). После чего необходимо с помощью электронной цифровой подписи зарегистрироваться и войти в информационную систему Фонда на сайте msb.fms.kz и подписать пользовательское соглашение. Далее добавляются ИИН сотрудников, освобожденных от уплаты ОСМС – это можно сделать как одним файлом Excel, так и построчно на каждого отдельного работника.

«Продление льготного периода для МСБ — это мера поддержки малых и средних предприятий. То есть с зарплаты сотрудников этих предприятий не будут удерживать налоги и отчисления, при этом они будут иметь полный доступ к пакету медстрахования. Если же списки действующих работников не будут своевременно обновляться, есть риск остаться не застрахованным в системе ОСМС», — подчеркнула Сауле Аймухамбетова.

Хотелось бы отметить, что данная норма освобождает ИП от уплаты платежей только за наемных работников, за себя ИП обязаны уплачивать взнос на ОСМС ежемесячно с начала года. В 2020 году размер взноса для ИП составляет 2975 тенге. Код назначения платежа -122.

С полным списком 29 категорий МСБ можно ознакомиться в Постановлении Правительства РК № 224 «О дальнейших мерах по стабилизации экономики по вопросам налогообложения».

По любому вопросу по системе медицинского страхования, вы можете обратиться в контакт-центр Фонда по номеру 1406 или оставить обращение в мобильном приложении Qoldau 24\7.

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