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Льготный период для некоторых видов деятельности МСБ продлен до конца года

фото из открытых источников

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Как пояснила директор филиала Фонда социального медицинского страхования по Костанайской области Сауле Аймухамбетова, льгота по освобождению отдельных видов бизнеса от уплаты взносов и отчислений на ОСМС продлена с 1 октября 2020 года до 1 января 2021 года согласно Постановлению Правительства РК от 30 октября 2020 года № 721.

Для того чтобы сотрудники МСБ могли получать медпомощь из пакета ОСМС, их работодатели должны внести сведения на своих наемных работников в информационную систему Фонда социального медицинского страхования. Многие работодатели нашей области это уже сделали.

Если же субъект МСБ еще не воспользовался льготой, то в этом случае ему необходимо пройти на сайт Комитета государственных доходов по ссылке http://kgd.gov.kz/ru/services/search_benefic и введя свои данные убедиться, что подпадает под действие Постановления (при отсутствии БИН/ИИН в данном списке, регистрация организации невозможна). После чего необходимо с помощью электронной цифровой подписи зарегистрироваться и войти в информационную систему Фонда на сайте msb.fms.kz и подписать пользовательское соглашение. Далее добавляются ИИН сотрудников, освобожденных от уплаты ОСМС – это можно сделать как одним файлом Excel, так и построчно на каждого отдельного работника.

«Продление льготного периода для МСБ — это мера поддержки малых и средних предприятий. То есть с зарплаты сотрудников этих предприятий не будут удерживать налоги и отчисления, при этом они будут иметь полный доступ к пакету медстрахования. Если же списки действующих работников не будут своевременно обновляться, есть риск остаться не застрахованным в системе ОСМС», — подчеркнула Сауле Аймухамбетова.

Хотелось бы отметить, что данная норма освобождает ИП от уплаты платежей только за наемных работников, за себя ИП обязаны уплачивать взнос на ОСМС ежемесячно с начала года. В 2020 году размер взноса для ИП составляет 2975 тенге. Код назначения платежа -122.

С полным списком 29 категорий МСБ можно ознакомиться в Постановлении Правительства РК № 224 «О дальнейших мерах по стабилизации экономики по вопросам налогообложения».

По любому вопросу по системе медицинского страхования, вы можете обратиться в контакт-центр Фонда по номеру 1406 или оставить обращение в мобильном приложении Qoldau 24\7.

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