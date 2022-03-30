Лица, не уплатившие налог на авто, не смогут получить банковские услуги

Первого апреля истекает срок уплаты налога на транспорт для физических лиц. Рассчитать его автовладельцы могут самостоятельно на сайте комитета госдоходов, воспользовавшись электронным калькулятором.

Способов оплаты есть несколько — это мобильные приложения банков второго уровня, Казпочта, портал егов, приложение e-Salyq Azamat и непосредственно сайт самого комитета госдоходов. Однако, при оплате налога автовладельцам стоит быть внимательными. Ведь его рассчитывают за фактический срок владения.

«Приведу такой пример, если, допустим, вы решили снять в марте текущего года автомобиль с регистрационного учета, соответственно при снятии вам необходимо оплатить налог текущий за 21-ый год и также за период фактического пользования, то есть за 2 месяца текущего года. К сожалению, допускаются такие случаи ,много обращений, когда налогоплательщик снимает с учета, платит за 21-ый год, а потом говорит откуда у него пеня, откуда задолженность», — сообщил заместитель руководителя департамента госдоходов по Костанайской области Арман Журсиналин.

Оплатить налог необходимо до 1 апреля. По данным, озвученным на брифинге, в Костанайской области 187 тысяч транспортных средств, которыми владеют 135 тысяч автовладельцев. Более пяти тысяч из них не платили налог на транспорт. Общая сумма долга составляет 83 миллиона тенге. Однако, как отметили в департаменте госдоходов, злостных неплательщиков в регионе мало. И часто они становятся должниками не умышленно, а по не знанию закона.

По новому будут оплачивать налог на транспорт за прошедший 2021-ый год и владельцы малогабаритных фургонов. Связано это с изменениями в законодательстве.

«Если ранее фургон Газель с объемом двигателя 2,6 куб/см оплачивался налог в размере 9 МРП ,то на сегодняшний день грузоподъемность у данного транспорта 1,% тонны ,то налог уже составляет 5 МРП, то есть меньше почти в 2 раза», — сообщила руководитель управления департамента госдоходов по Костанайской области Шынар Муканова.

По истечении срока уплаты лица, не производившие уплату налога, в соответствии с нормами налогового законодательства не смогут получить банковские услуги, в том числе открыть банковские счета, производить переводы, оформить кредит и т.д.

За каждый день просрочки начисляется пеня в размере 1,25 кратной официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным банком РК.

Кроме того, налоговые органы в целях принудительного взыскания направляют налоговые приказы судебным исполнителям, которые будут применять меры в отношении должников, в том числе наложение ареста на имущество и банковские счета, а также ограничение выезда за пределы страны. Одновременно, удерживаются судебные издержки, составляющие до 25 процентов от суммы долга.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.