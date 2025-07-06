Лица призывного возраста в Казахстане могут столкнуться с отказами в выдаче кредитов, сообщает агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), сообщает КазТАГ.

«Проектом предусматривается отказ в предоставлении кредита банками и микрофинансовыми организациями (МФО) физическому лицу призывного возраста, в случае наличия сведений о прохождении им срочной воинской службы при проверке статуса клиента в его кредитном отчете», — говорится в представленном в четверг проекте постановления АРРФР.

Согласно документу, кредитор до предоставления банковского займа или микрокредита физлицу призывного возраста проверяет его статус в кредитном отчете.

Также, регламентируется порядок обмена сведениями о военнослужащих срочной службы между министерством обороны и кредитными бюро для отражения этих данных в кредитном отчете физлица.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 17 июля.

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