Лица призывного возраста в Казахстане могут столкнуться с отказами в выдаче кредитов, сообщает агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), сообщает КазТАГ.
«Проектом предусматривается отказ в предоставлении кредита банками и микрофинансовыми организациями (МФО) физическому лицу призывного возраста, в случае наличия сведений о прохождении им срочной воинской службы при проверке статуса клиента в его кредитном отчете», — говорится в представленном в четверг проекте постановления АРРФР.
Согласно документу, кредитор до предоставления банковского займа или микрокредита физлицу призывного возраста проверяет его статус в кредитном отчете.
Также, регламентируется порядок обмена сведениями о военнослужащих срочной службы между министерством обороны и кредитными бюро для отражения этих данных в кредитном отчете физлица.
Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 17 июля.
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