В Центре анализа и расследований кибератак TSARKA сделали новое заявление касательно слива личной информации 16,3 млн казахстанцев, сообщает informburo.kz

Ранее организация подтвердила информацию о том, что записи с персональными данными казахстанцев утекли в сеть. Среди них полные имена, даты рождения, ИИН, адреса, номера телефонов – мобильные, домашние или рабочие.

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности сообщили, что ведомство изучает распространяемую в сети информацию об утечке персональных данных казахстанцев. Граждане, чьи данные обнаружат в массиве утечки, получат уведомление через личный кабинет на портале электронного правительства.

Специалисты TSARKA считают, что слив, возможно, не является новым.

«На текущий момент мы считаем, что опубликованная база представляет собой компиляцию старых ранее похищенных и разрозненных данных, собранных в единый файл якобы новой утечки. Подобные случаи многократно происходят в даркнете в целях продажи различных баз данных», – пояснили в организации.

В Центре анализа и расследований кибератак также добавили, что сейчас идёт расследование со стороны государства. Кроме того, их аналитики уже проверяют источники опубликованных данных, оценивают их достоверность и влияние на безопасность граждан.

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