Силовики положили лицом в асфальт всех, кто стоял в очереди на российско-казахстанской границе.

Силовики положили лицом в асфальт всех, кто стоял в очереди на российско-казахстанской границе. Вероятно, это было сделано в качестве профилактики за конфликт у КПП. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Конфликт возник у КПП Бугристое в Троицком районе Челябинской области: сегодня около 12 часов пять человек не поделили очередь, начали выяснять отношения и громко ругаться. Пограничники и находившиеся с ними полицейские решили всех жестко утихомирить.

Главный зачинщик вовремя почувствовал, что пора уезжать и укатил в сторону Казахстана, а вот всем остальным, кто остался стоять в очереди на продление срока пребывания в России, пришлось резко выйти из машины и лечь лицом в асфальт. По данным «Базы», со всеми провели профилактическую беседу о том, как вести себя на границе, а потом КПП вернулся к обычной работе.

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