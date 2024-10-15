В Костанае насчитывается более четырехсот лифтов и, каждый четвертый из них — нуждается в замене. На сегодня у больше сотни лифтов истек их срок службы, которые составляет двадцать пять лет. Оказывается, заменой лифтов жильцы многоэтажек должны заниматься самим.

Для этого им нужно обратиться к своему председателю ОСИ или ПКСК, а после чего — уже в ТОО ЖКХ-Ремонт.

«Для замены лифта они могут обратиться в ТОО «ЖКХ-РЕМОНТ». Замена производится на возвратной основе, проводится собрание, жители сами выбирают подрядчика, дизайн лифта, марку лифта, цвет дверей там, цвет кабины и так далее. Потом, на собраниях все это как бы протоколируется», — объясняет директор ТОО «ЖКХ-Ремонт» акимата Костаная Мирлан Омаров.

Купить новый лифт можно, грубо говоря, в рассрочку либо в кредит под 0,01%. «ЖКХ-Ремонт» выделяет средства на приобретение подъемника, после чего эта сумма делится между всеми собственниками квартир на срок от 7 до 15 лет. Например, самым первым домом, где таким образом жители смогли установить новый подъемник, стала девятиэтажка по проспекту Аль-Фараби. Тамара Евсюкова живет здесь уже 26 лет. Почти три года назад в их доме сломался лифт, а живет женщина нужно на 7 этаже. Она рассказала, что из-за этого у нее возникли проблемы с суставами, которые она лечит до сих пор. К слову, на тот момент подъемнику было уже больше 25 лет.

«У нас живут пенсионеры, которые практически не выходили на улицу. У нас живут дети маленькие и коляски с ними на девятый этаж носили. Короче, мы намучались, мы настрадались за эти два года и восемь месяцев. А потом, мы как узнали, у нас ОСИ наше, Альбина Мухамедиярова молодец, она этот вопрос как бы сказать — торопила», — делится жительница Костаная Тамара Евсюкова.

Жильцы проводили собрания, выбирали лифты, которые они хотят видеть в своих подъездах. Работники ОСИ нашли поставщика из Астаны. После чего им установили новый современный подъемник. Обошелся он им в почти 18 миллионов тенге. И эту сумму жильцы дома могут выплачивать в течении 15 лет.

«Вы знаете, с этой оплатой вопрос трудный. Потому что закон гласит о том, что лифт привязан к метражу нашей квартиры. Очень многие люди недопонимают почему именно лифт привязали к квадратуре квартир. Не метры наши ездят в лифте, а люди ездят в лифте. Как у нас сейчас этот вопрос решается, я ничего не могу сказать, сколько мы будем оплачивать, поэтому, он на грани решения», — объяснила Тамар Евсюкова.

Мирлан Омаров рассказал, что обычно, ежемесячный платеж для собственника квартиры варьируется от полутора тысяч до четырех тысяч тенге. Эта сумма зависит от срока возврата денег и самого лифта. До конца года замену подъемников проведут еще по нескольким адресам в областном центре.

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